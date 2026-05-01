01 мая 2026 в 13:56

«Пентагон лжет»: в Иране раскрыли, сколько США потратили на войну

Аракчи: агрессия США против Ирана обошлась Вашингтону в $100 млрд

Здание Пентагона Здание Пентагона Фото: Shutterstock/FOTODOM
Операция США против Ирана обошлась Вашингтону в $100 млрд (7,4 трлн рублей), что в четыре раза больше официально заявленной суммы, утверждает глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X. По словам министра, косвенные затраты еще выше, а каждое американское хозяйство ежемесячно теряет $500 (37,4 тыс. рублей), и эти расходы продолжают расти.

Пентагон лжет. Авантюра Нетаньяху стоила США непосредственно $100 млрд, в четыре раза больше, чем было заявлено, — говорится в сообщении.

Ранее Аракчи заявил, что необходимо сформировать новую систему региональной безопасности на Ближнем Востоке без участия США. По словам главы иранской дипломатии, нынешние события доказали, что военное присутствие Вашингтона в регионе провоцирует нестабильность

Кроме того, после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге дипломат отметил, что Тегеран приветствует солидарность и дипломатическую поддержку со стороны Москвы. По его словам, недавние события лишь укрепили стратегическое партнерство двух государств.

