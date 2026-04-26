Иран призвал к созданию новой системы безопасности на Ближнем Востоке Аракчи: нужно создать новый механизм безопасности на Ближнем Востоке без США

Нужно создать новый механизм коллективной безопасности на Ближнем Востоке без США, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в Telegram-канале. По его словам, текущие события показали, что военное присутствие Вашингтона в регионе порождает нестабильность.

Опыт 40-дневной войны против Ирана показал, что военное присутствие США в странах региона лишь порождает нестабильность и раскол, — сказал Аракчи.

Ранее официальный представитель Минобороны Ирана Реза Талаиник заявил, что США ищут возможность достойно выйти из конфликта, поскольку увязли в «болоте» военного противостояния. По его словам, иранская военная мощь одерживает верх, поэтому враг пытается сохранить лицо и выбраться из войны.

До этого анонимные представители американской администрации сообщили, что урон, нанесенный иранскими атаками на военные объекты США в зоне Персидского залива, значительно серьезнее, чем официально признается. По оценкам собеседников, затраты на восстановление этих баз составят миллиарды долларов.