В Иране заявили о попытках США выбраться из «болота войны» ISNA: США ищут способ достойно выйти из конфликта с Ираном

Соединенные Штаты ищут возможность достойно выйти из конфликта с Ираном, заявил официальный представитель Министерства обороны Исламской Республики Реза Талаиник. По его словам, американская сторона увязла в «болоте» военного противостояния, передает агентство ISNA.

Сегодня наша военная мощь одерживает верх, так что враг ищет способ, сохранив лицо, выбраться из болота войны, в котором увяз, — отметил Талаиник.

Ранее неназванные американские чиновники заявили, что масштаб урона, нанесенного иранскими ударами по военным базам США в зоне Персидского залива, гораздо серьезнее, чем признается официально. По их оценкам, восстановление этих объектов обойдется в миллиарды долларов.

Кроме того, представители американской прессы сообщили, что в высших эшелонах власти Ирана возникли острые противоречия относительно вероятных уступок США для заключения соглашения и остановки вооруженного конфликта. Эти разногласия проявились наиболее отчетливо на этой неделе, хотя первоначальные признаки раскола появились еще в первых числах апреля.