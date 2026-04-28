Иран поблагодарил Россию за солидарность в тяжелые времена Аракчи поблагодарил Россию за солидарность и дипломатическую поддержку Ирана

Тегеран приветствует солидарность и дипломатическую поддержку Москвы, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Он отметил, что последние события подтвердили прочность стратегического партнерства двух стран.

Российский лидер в ходе встречи заявил, что РФ готова делать все для скорейшего наступления мира на Ближнем Востоке. Аракчи, в свою очередь, подчеркнул, что отношения Москвы и Тегерана будут только укрепляться.

Мы рады взаимодействовать с Россией на самом высоком уровне в условиях значительных перемен в регионе. Последние события подтвердили глубину и прочность нашего стратегического партнерства. <…> Мы благодарны за солидарность, — говорится в сообщении.

К посту в соцсетях были приложены фотографии иранского министра с Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Встреча подтвердила единство подходов Москвы и Тегерана по ключевым вопросам региональной безопасности.

Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил, что США не высказывали негативного отношения относительно встречи президента России и главы МИД Ирана. По его словам, подобные мероприятия — часть дипломатической работы.