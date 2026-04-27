27 апреля 2026 в 19:40

Раскрыта реакция США на встречу Путина и главы МИД Ирана

Ушаков: США не высказывали негатива из-за встречи Путина с главой МИД Ирана

Фото: kremlin.ru
США не высказывали негативного отношения относительно встречи президента России Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. По его словам, подобные мероприятия — часть дипломатической работы.

Нет, никто не высказывал какого-то негативного отношения. Это же часть нормальной дипломатической работы. Плюс, учитывая ангажированность России в вопросе иранского урегулирования, вполне естественно, что мы проводим встречу с Аракчи, который имеет кое-что нам сказать, я так полагаю, — сказал Ушаков.

Ранее директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян заявил, что конфликт на Ближнем Востоке далек от завершения, а новое равновесие в регионе пока не найдено. С таким мнением дипломат выступил на конференции, посвященной вопросам коллективной безопасности.

До этого иранская сторона передала США новое предложение по урегулированию ближневосточного кризиса. Тегеран предлагает снять блокаду, открыть Ормузский пролив и затем перейти к обсуждению ядерной программы. Основное внимание в инициативе уделено именно урегулированию ситуации вокруг Ормуза.

