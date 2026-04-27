В Иране выдвинули новое предложение по ядерной программе и Ормузу Axios: Иран передал США предложение, предусматривающее открытие Ормуза

Иран передал США новое предложение по урегулированию ближневосточного конфликта, передает Axios со ссылкой на источники. По их информации, оно подразумевает снятие американской блокады, открытие Ормузского пролива и дальнейший переход к обсуждению ядерной программы Тегерана.

Новое предложение направлено на преодоление <...> разногласий относительно масштаба ядерных уступок, на которые иранское руководство готово пойти, чтобы достичь сделки с администрацией [президента США Дональда] Трампа, — отметил информатор.

Предложение иранской стороны сконцентрировано прежде всего на урегулировании кризиса вокруг Ормуза, уточнил источник. Предполагается, что стороны продлят режим прекращения огня на длительный период, либо же согласятся на прекращение войны.

Ранее Трамп заявил, что американская морская блокада приведет иранские нефтепроводы к взрыву через три дня. По его словам, восстановить их в первозданном виде будет невозможно. Хозяин Белого дома подчеркнул, что основным методом решения проблемы на Ближнем Востоке остается военная сила.