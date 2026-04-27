«Далек до завершения»: МИД России заявил о сложности кризиса вокруг Ирана

Конфликт на Ближнем Восток далек от завершения, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян на конференции «Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ». По его словам, которые приводит ТАСС, новое равновесие в регионе пока не найдено.
Ранее портал Axios сообщил, что Иран передал США новое предложение по урегулированию ближневосточного конфликта. По его информации, оно подразумевает снятие американской блокады, открытие Ормузского пролива и дальнейший переход к обсуждению ядерной программы Тегерана.
До этого председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что США могут готовиться к новому раунду войны с Ираном, на что указывает ситуация, сложившаяся на Ближнем Востоке. Он отметил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет додавить Тегеран, так как его не устраивает блокада Ормузского пролива.