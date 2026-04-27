27 апреля 2026 в 12:19

«Далек до завершения»: МИД России заявил о сложности кризиса вокруг Ирана

МИД России: конфликт на Ближнем Востоке далек от завершения

Конфликт на Ближнем Восток далек от завершения, заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян на конференции «Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ». По его словам, которые приводит ТАСС, новое равновесие в регионе пока не найдено.

Конфликт там еще естественно далек до завершения, и новое равновесие в регионе пока не найдено, — сказал Агасандян.

Ранее портал Axios сообщил, что Иран передал США новое предложение по урегулированию ближневосточного конфликта. По его информации, оно подразумевает снятие американской блокады, открытие Ормузского пролива и дальнейший переход к обсуждению ядерной программы Тегерана.

До этого председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что США могут готовиться к новому раунду войны с Ираном, на что указывает ситуация, сложившаяся на Ближнем Востоке. Он отметил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет додавить Тегеран, так как его не устраивает блокада Ормузского пролива.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны подробности подготовки покушения на Трампа
Киев потерял место производства дальнобойных дронов
В Минобороны России подтвердили освобождение Таратутино под Сумами
В Самаре возбудили дело после гибели ребенка из-за упавшего дерева
Украинский пенсионер призвал ударить по Красной площади и поплатился
США предрекли череду покушений на официальных лиц государства
Юрист объяснил, когда могут отказать в выплате за повреждение авто деревом
SHOT: несколько солдат ВСУ погибли от дружеского огня под Купянском
ЕК начала залезать в долги ради Украины
В МИД РФ указали на кризис доверия в трансатлантических отношениях
В Москве завершилась церемония прощания с Пимановым
«Всю свою жизнь посвятил делу»: Воробьев оценил заслуги Пиманова
Рухнувшее из-за урагана дерево убило школьницу и ранило ее подругу
Оттепель будет только на Первомай? Погода в Москве до конца апреля
Военэксперт ответил, могут ли ВСУ пойти в мощную контратаку под Днепром
Повреждены почти 200 домов: атака ВСУ на Севастополь, последствия, жертвы
Росрыболовство указало на недружелюбие ряда стран в Северной Атлантике
ФНС заблокировала счета сбежавшего из России Шаца
Психолог раскрыла отличный способ снизить уровень стресса
Названы три следующих соперника сборной России по футболу
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

