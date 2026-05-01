Весенний снегопад в Москве стал рекордным МГУ: снежный покров 27 апреля оказался рекордным для этого времени года

Снежный покров, сформировавшийся в Москве 27 апреля, оказался рекордным для этого времени года, сообщили в пресс-службе МГУ имени М. В. Ломоносова. По данным метеорологической обсерватории вуза, в день снегопада высота снега достигла 14 см, а на следующий день составила 13 см.

Высота снежного покрова никогда не достигала в конце апреля столь больших значений за 72 года метеорологических наблюдений в Московском университете, — сообщили в МГУ.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что снег полностью растаял в Москве к утру пятницы, 1 мая. При этом, по ее словам, снежный покров высотой восемь сантиметров остался на севере Подмосковья в Дмитрове.

До этого ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что апрель стал самым мокрым месяцем за весь период метеонаблюдений в Москве. Количество выпавших осадков достигло 270% от месячной нормы. Паршина отметила, что лишь немного меньше осадков было зафиксировано в апреле 1986 года.