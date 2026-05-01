В Москве полностью растаял снег

Снег полностью растаял в Москве к утру пятницы, 1 мая, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем канале в мессенджере МАКС. При этом, по ее словам, снежный покров высотой восемь сантиметров остался на севере Подмосковья в Дмитрове.

К утру 1 мая снег в Москве сошел. Лишь в поселке Северный лежит один сантиметр, — отметила синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что аномальная жара до +30 градусов пришла на юг Алтая. В Новосибирске и Барнауле тем временем воздух прогрелся до +28 градусов, а в Красноярске — до +24 градусов, уточнил он.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что снегопадов в Москве в майские праздники не ожидается. С началом третьего месяца весны придет устойчивая погода практически без осадков. Только 4 мая в столичном регионе пройдет небольшой дождь, добавила синоптик.