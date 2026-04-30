Стало известно, стоит ли ждать в Москве снегопады в майские праздники

Снегопадов в Москве в майские праздники не ожидается, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, мокрый снег прогнозируется лишь днем 30 апреля. С началом третьего месяца весны придет устойчивая погода практически без осадков.

30 апреля ночью местами небольшие осадки, преимущественно мокрый снег. И днем 30 апреля небольшие осадки, дождь, мокрый снег. 1 мая преимущественно без осадков ночью, а днем местами небольшой дождь. И дальше, 2 мая, ночью и днем без осадков. 3 мая без осадков, — рассказала Макарова.

Метеоролог отметила, что только 4 мая в столичном регионе ожидается небольшой дождь. Она подчеркнула, что в последние дни в целом сформировался явный тренд на улучшение погоды и уменьшение количества осадков.

Ранее ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что наиболее удачным днем для пикника в Москве станет 3 мая. Она отметила, что после первых майских праздников наступит потепление. Синоптик подчеркнула, что апрельские заморозки в мае не повторятся. По ее словам, даже ночью температура достигнет положительных значений.