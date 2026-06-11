Послы Британии, Франции и ФРГ покинули здание МИД России

Послы Великобритании, Германии и Франции Найджел Кейси, Александер Ламбсдорф и Николя де Ривьер покинули Министерство иностранных дел России, передает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента. По данным журналистов, дипломаты пробыли в здании внешнеполитического ведомства, где провели встречу с замминистра Михаилом Галузиным, полтора часа.

Ранее сообщалось, что первым к зданию МИД РФ прибыл французский посол, за ним приехал британский дипломат, и позже всех — германский. Все трое зашли внутрь без каких-либо комментариев.

Накануне данную встречу анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. В среду, 10 июня, он отмечал, что послы сами просили принять их, в связи с чем МИД даже интересно, «как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные мысли».

До этого глава ведомства отметил: недавнее заявление президента Владимира Путина о том, что исход ситуации на Украине зависит не от дипломатических переговоров, а от мужества и действий военнослужащих на линии боевого соприкосновения, стоит воспринимать со всей серьезностью. По его словам, это должны понимать все.

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