Назван самый мокрый месяц в истории Москвы

01 мая 2026 в 07:45

Синоптик Паршина: апрель в Москве стал самым мокрым за всю историю наблюдений

Апрель оказался «самым мокрым» месяцем за весь период метеонаблюдений в Москве, заявила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина. Количество выпавших осадков достигло 270% от месячной нормы. Паршина отметила, что лишь немного меньше осадков было зафиксировано в апреле 1986 года.

Ранее Паршина заявляла, что солнечные дни ожидаются в Москве 2 и 3 мая. Ведущий специалист Гидрометцентра России добавила, что осадков в эти дни не будет. Выходные в столице пройдут при переменной облачности. Днем 2 мая температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов, а 3 мая можно ожидать до плюс 20 градусов.

Метеоролог Александр Сергеев отмечал, что на майские праздники в Москве будет прохладно, возможны затяжные дожди. По его словам, в дневные часы столбики термометров будут колебаться в диапазоне от плюс 8 до плюс 15 градусов, а ночью возможны заморозки. Он добавил, что такая погода может внести коррективы в планы людей, взявших на этот период отпуск.

