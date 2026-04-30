В Москве с 1 по 3 мая ожидаются затяжные дожди Метеоролог Сергеев: на майские праздники в Москве пройдут затяжные дожди

На майские праздники в Москве будет прохладно, возможны затяжные дожди, рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. Он добавил, что такая погода может внести коррективы в планы людей, взявших на этот период отпуск.

С большой долей вероятности, дневные температуры будут колебаться в диапазоне от + 8 до +15 градусов, а ночью возможны заморозки. Однако возможны дожди, причем даже затяжные. Это резко ухудшает комфорт и вносит коррективы в планы тех, кто решил взять отпуск в мае, — рассказал Сергеев.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов сообщил, что предстоящим летом не исключены погодные аномалии в столице. По его мнению, они будут выражаться не только в похолоданиях, но и в затяжных дождях и сильных ветрах. Он также добавил, что подобные экстремальные погодные явления сопровождают глобальное потепление.