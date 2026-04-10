Климатолог предрек погодные аномалии этим летом

Предстоящим летом не исключены погодные аномалии в столице, выраженные в похолоданиях, затяжных дождях и сильных ветрах, сообщил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов. По его словам, экстремальные погодные явления всегда сопровождают глобальное потепление.

Глобальное потепление — это не просто рост средней температуры. Это еще и увеличение частоты экстремальных явлений. Поэтому совершенно нельзя исключать похолоданий в течение лета, дождливых периодов, рекордов с точки зрения осадков, с точки зрения ветров, — рассказал Алексей Карнаухов.

Многое, по его словам, зависит от того, какие воздушные массы и откуда придут в столичный регион — с Сибири они будут или с Средиземного моря, из Средней Азии или с Ближнего Востока. В эпоху глобального потепления перемещение воздушных масс, осуществляется быстрее и на большие расстояние из-за интенсификации атмосферных явлений в целом, резюмировал собеседник.

Ранее сообщалось, что последняя декада июня 2026 года в Москве будет характеризоваться устойчивым теплом, близким к климатической норме. Не будет затяжных ливней и жары до +35 градусов не прогнозируется.