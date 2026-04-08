Затяжные ливни и жара до +35? Погода в Москве в конце июня: чего ждать

По данным долгосрочных прогнозов метеорологических сервисов, последняя декада июня 2026 года в Москве будет характеризоваться устойчивым теплом, близким к климатической норме. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 20 по 30 июня, ждать ли затяжных ливней и жары до +35 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце июня

По информации метеоцентров, 20 июня в Москве будет облачно с прояснениями, температура воздуха днем достигнет +22 градусов, а ночью опустится до +11 градусов. Ветер умеренный, 3 м/с. На следующий день, 21 июня, ожидается облачная погода без существенных осадков, столбики термометров днем покажут +21 градус. В понедельник, 22 июня, прогнозируется облачная погода с дальнейшим повышением температуры. Воздух прогреется до +22 градусов днем, а ночью будет около +12 градусов. Во вторник, 23 июня, днем ожидается +22 градуса, а ночью — около +12 градусов.

Начиная с 24 июня температурный фон продолжит постепенно повышаться. Днем 24 июня синоптики обещают облачную погоду и до +23 градусов, ночью — около +12 градусов. В четверг, 25 июня, снова будет облачно, температура сохранится на уровне +22 градусов. В пятницу, 26 июня, воздух в российской столице прогреется до +24 градусов.

Выходные дни, 27 и 28 июня, станут самыми теплыми в периоде. Дневная температура достигнет +25 градусов, ночи также будут комфортными, с температурой +14 градусов.

В последние два дня месяца воздух в российской столице будет прогреваться до +24 градусов. Ночью воздух может остыть до +12 градусов. Сильных осадков не прогнозируется. Атмосферное давление будет пониженным — около 755 миллиметров ртутного столба.

Таким образом, в Москве в конце июня затяжных ливней и жары до +35 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце июня

По данным метеоцентров, в Санкт-Петербурге 20 июня ожидается дождливая погода с температурой воздуха днем +18 градусов и +10 градусов ночью. В воскресенье, 21 июня, дожди сохранятся, но станет немного теплее. Днем — +19 градусов, ночью — +11 градусов.

В понедельник, 22 июня, также прогнозируются дожди, дневная температура составит +19 градусов, ночная — около +11 градусов. Во вторник, 23 июня, облака рассеются. Ожидается облачная погода с прояснениями и до +20 градусов днем, ночью — +11 градусов.

В среду, 24 июня, вновь вероятны дожди, но температура воздуха будет около +19 градусов днем и +11 градусов ночью. Четверг, 25 июня, станет одним из самых теплых дней декады. Воздух прогреется до +21 градуса, ночью столбики термометров опустятся до +12 градусов. В пятницу, 26 июня, температура продолжит повышаться до +24 градусов.

Выходные, 27 и 28 июня, также будут теплыми, с температурой до +25 градусов днем. Атмосферное давление будет около 755 миллиметров ртутного столба. Осадков не прогнозируется.

В последние дни месяца, 29 и 30 июня, воздух в Северной столице будет прогреваться до +24 градусов. Ожидаются кратковременные осадки в виде дождя. Ветер будет слабым.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 апреля: где сбои в России

Почему не работает Telegram сегодня, 8 апреля: замедление, когда заблокируют

Ситуация в Дубае 8 апреля: новости, что с россиянами, возобновление полетов