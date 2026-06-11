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11 июня 2026 в 14:07

Васильев оценил шансы на возвращение российских лыжников на Кубок мира

Васильев: при новом главе FIS есть шансы на возвращение россиян на Кубок мира

Дмитрий Васильев Дмитрий Васильев Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Российские лыжники могут вернуться на международные соревнования после выборов нового главы Международной федерации лыжных гонок (FIS), заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Он отметил, что сейчас наметилась тенденция на возвращение россиян на турниры. Васильев рассчитывает, что на Кубок мира также скоро вернут биатлонистов.

На примере биатлона могу сказать, что в сентябре будет конгресс Международной федерации биатлона (IBU). Еще в декабре был подан иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), и там идут серьезные баталии. Наши оппоненты приводят безумные аргументы, мол биатлон — это же оружие, русские придут в Европу с оружием. Это полный бред и разговоры в пользу бедных. Я надеюсь, на скорое возвращение лыжников и биатлонистов, потому что это было незаконно. Здравый смысл восторжествует, — сказал Васильев.

Ранее Александр Оспельт из Лихтенштейна победил на выборах президента FIS, которые состоялись в Белграде. За его кандидатуру проголосовали 65 делегатов. Соперником Оспельта был возглавлявший FIS с 2021 года швед Йохан Элиаш. Он получил 64 голоса. Оспельту 58 лет, он имеет юридическое образование, а также владеет компанией Legacon Trust Establishment. С 2016 по 2023 год был президентом лыжной федерации своей страны. В 2024 году вошел в совет FIS.

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