Приметы 11 июня — Федосья Колосяница: как найти лучшие грибы?

Церковь 11 июня почитает память мученицы Феодосии Константинопольской, которую в народе звали Федосьей Колосяницей, а также Гречишницей. Федосьин день на Руси считался одной из самых важных аграрных вех июня: именно к этому времени озимая рожь начинала выпускать колосья.

Погодные приметы на Федосью Колосяницу, 11 июня

Если колос ржи начинает наливаться снизу — урожай будет отличным и хлеб уродится дешевым; если сверху — жди высоких цен на зерно.

Тихий, теплый и солнечный день 11 июня — к богатому урожаю зерновых и спокойной осени.

Если идет мелкий, затяжной дождь при сильном ветре — это предвестник того, что осень придет рано и будет сырой.

Если в лесу появилось много первых грибов — к грибному лету, но засушливому июлю.

Туман вечером стелется над низинами — завтрашний день будет ясным и погожим.

Приметы о птицах, насекомых и зверях 11 июня

Чтобы домашние животные (коровы, лошади, овцы) не болели летом и давали много молока, хозяйки сегодня пекли особые пирожки или лепешки с начинкой из зелени и скармливали их скотине прямо с рук. Верили, что этот ритуал защищает подворье от сглаза.

Пчелы активно летят к цветущим лугам и не возвращаются в ульи до вечера — установится долгая, сухая и жаркая погода.

Приметы о насекомых Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно и нужно делать 11 июня

В южных регионах Федосью называли Гречишницей, так как этот день считался оптимальным для начала сева гречихи.

Спокойный осмотр полей и грядок сегодня помогает оценить будущий урожай и вовремя заметить вредителей.

Обязательно угостите домашних животных лакомствами. Проявление заботы к питомцам и скоту привлекает в дом лад и достаток.

Приготовьте блюда из ячменной или гречневой крупы. Трапеза с кашей в этот день символизирует уважение к труду землепашцев и сулит сытый год.

11 июня подходит для того, чтобы собирать целебные травы. Травы, собранные на Федосью, обладают хорошей силой для приготовления домашних настоев.

Чего нельзя делать 11 июня

В народе существовало строгое поверье, что 11 июня земля становится «тяжелой» от наливающихся колосьев. Детям и молодежи категорически запрещалось прыгать по земле, бегать с криками по полям и громко веселиться рядом с посевами. Верили, что от этого колос может осыпаться или заболеть.

Чего еще нельзя делать?

Грустить, унывать и плакать без повода. Верили, что Федосья Колосяница не любит слез и плохое настроение сегодня может затянуться надолго.

Начинать масштабное строительство или ремонт фундамента. Считалось, что земля в этот день должна отдыхать и любые серьезные земляные работы лучше отложить.

Ссориться с близкими родственниками. Любой конфликт на Федосью может перерасти в долгую обиду, которую будет сложно забыть.

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