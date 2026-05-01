День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 20:10

«По-человечески»: Трамп раскрыл отношение к возобновлению войны в Иране

Трамп заявил, что хотел бы не возобновлять боевые действия в Иране

Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп тем как отправиться с рабочей поездкой в штат Флорида заявил, что предпочел бы не возобновлять боевые действия на территории Ирана. По его словам, которые транслировал Белый дом, такая позиция более человечная.

Предпочитаю не делать этого. По-человечески предпочитаю не делать этого. Но таков один из вариантов действий, — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что США не нуждались в поддержке других государств в ходе операции в Иране, а запрос Белого дома о помощи был проверкой союзников по НАТО. Он также выразил мнение, что Тегеран надеется на заключение сделки с Белым домом.

До этого сообщалось, что администрация Трампа разделила союзников по НАТО на «образцовых» и «плохих». Наличие некоего рейтинга подтвердили источники в Пентагоне и дипломатические сотрудники. Источники добавили, что администрация президента ищет способы наказать союзников, которые не захотели поддержать войну с Ираном.

США
Дональд Трамп
Иран
Ближний Восток
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.