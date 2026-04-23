23 апреля 2026 в 20:28

Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране

Трамп: просьба помочь НАТО во время атак на Иран была лишь проверкой

Дональд Трамп
США не нуждались в поддержке других государств в ходе операции в Иране, а запрос Белого дома о помощи был проверкой союзников по НАТО, сообщил американский лидер Дональд Трамп в интервью BBC. Он также выразил мнение, что Тегеран надеется на заключение сделки с Белым домом.

Они вовсе мне были не нужны, но они должны были там находиться. Безусловно, я в них не нуждался. Мы полностью уничтожили военную мощь Ирана. Я ни в ком не нуждался, — заявил республиканец.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа разделила союзников по НАТО на «образцовых» и «плохих». Наличие некоего рейтинга подтвердили источники в Пентагоне и дипломатические сотрудники. Источники добавили, что администрация президента ищет способы наказать союзников, которые не захотели поддержать войну с Ираном.

До этого Трамп заявил, что ему не нужна помощь союзников по НАТО. Республиканец добавил, что именно Альянсу необходима поддержка со с стороны Вашингтона. Глава государства также не упустил возможности назвать НАТО «бумажным тигром».

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
