В Белгородской области при ударе БПЛА погибли подросток и молодой человек

В Волоконовском округе Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал мотоцикл, на котором находились двое молодых людей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В результате удара они оба погибли.

В селе Волчья Александровка беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два парня. 18 и 15 лет… У них была впереди вся жизнь, но враг хладнокровно и жестоко ее оборвал. От полученных ранений ребята погибли на месте, — написал Гладков.

Ранее ВСУ атаковали хутор Чаков Погарского района Брянской области с помощью дронов-камикадзе, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его информации, беспилотник целенаправленно ударил по движущемуся гражданскому автомобилю.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что ПВО уничтожили 24 украинских БПЛА над регионами страны и акваторией Черного моря за шесть часов. В ведомстве уточнили, что все беспилотники были самолетного типа.

Кроме того, украинская армия атаковала автобус в Белгородской области, погибли три человека, рассказал Гладков. Также ранения получили восемь мирных жителей, которых доставили в Шебекинскую ЦРБ. Два человека находятся в тяжелом состоянии.