01 мая 2026 в 00:28

В Белгородской области при ударе БПЛА погибли подросток и молодой человек

В Волоконовском округе Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал мотоцикл, на котором находились двое молодых людей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В результате удара они оба погибли.

В селе Волчья Александровка беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два парня. 18 и 15 лет… У них была впереди вся жизнь, но враг хладнокровно и жестоко ее оборвал. От полученных ранений ребята погибли на месте, — написал Гладков.

Ранее ВСУ атаковали хутор Чаков Погарского района Брянской области с помощью дронов-камикадзе, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его информации, беспилотник целенаправленно ударил по движущемуся гражданскому автомобилю.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что ПВО уничтожили 24 украинских БПЛА над регионами страны и акваторией Черного моря за шесть часов. В ведомстве уточнили, что все беспилотники были самолетного типа.

Кроме того, украинская армия атаковала автобус в Белгородской области, погибли три человека, рассказал Гладков. Также ранения получили восемь мирных жителей, которых доставили в Шебекинскую ЦРБ. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончался экс-посол России в Республике Конго Юрий Романов
В Белгородской области при ударе БПЛА погибли подросток и молодой человек
В России вступили в силу новые ГОСТы для проверки алкозамков
На защиту границ России поставят лазерное оружие
Лавина СМС, Telegram без VPN и борщевик: 3 новые схемы от мошенников
В Белгородской области начался пожар в здании в результате атаки ВСУ
В Иране сообщили о работе ПВО в разных районах Тегерана
Глава ФИФА рассказал о своих планах на выборы
Росавиация ограничила работу аэропорта Пашковский в Краснодаре
Власти Петербурга раскрыли формат проведения парада на 9 мая
Трамп раскритиковал союзников НАТО за «бардак» на Украине
Трамп допустил сокращение военных контингентов США в странах Европы
Водитель погиб при атаке БПЛА в Брянской области
В США намекнули на возможное изменение курса по Ирану
В Подмосковье загорелись бани фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
В Минцифры Казахстана назвали запуск «Союза-5» новой эрой космонавтики
В Москве арестовали пятерых фигурантов дела о смертельном пожаре
СК установил личность человека, причастного к обстрелам под Белгородом
Жена главы Минобороны Украины потратила на одну вещь десятки миллионов евро
«Отступать некуда»: «Локомотив» — «Динамо». Кто фаворит, прогнозы, интриги
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

