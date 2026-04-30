30 апреля 2026 в 22:59

Водитель погиб при атаке БПЛА в Брянской области

ВСУ атаковали хутор Чаков Погарского района Брянской области с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его информации, беспилотник целенаправленно ударил по движущемуся гражданскому автомобилю.

В результате происшествия погиб водитель машины. Пассажир получил осколочные ранения, его оперативно доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.

Родным погибшего — глубокие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана, — написал Богомаз.

Также губернатор сообщил, что автомобиль получил повреждения. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ПВО уничтожили 24 украинских БПЛА над регионами страны и акваторией Черного моря за шесть часов. В ведомстве уточнили, что все беспилотники были самолетного типа.

До этого в Волгоградской области после атаки БПЛА один человек пострадал, рассказал глава региона Андрей Бочаров. Инцидент произошел в Алексеевском районе, где были поврежден жилой дом.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп допустил сокращение военных контингентов США в странах Европы
Водитель погиб при атаке БПЛА в Брянской области
В США намекнули на возможное изменение курса по Ирану
В Подмосковье загорелись бани фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
В Минцифры Казахстана назвали запуск «Союза-5» новой эрой космонавтики
В Москве арестовали пятерых фигурантов дела о смертельном пожаре
СК установил личность человека, причастного к обстрелам под Белгородом
Жена главы Минобороны Украины потратила на одну вещь десятки миллионов евро
«Отступать некуда»: «Локомотив» — «Динамо». Кто фаворит, прогнозы, интриги
Арест, заброшенная могила сына, завещание Шатунова: как живет Андрей Разин
В Совбезе оценили влияние беспилотников на ход боевых действий
В СК сообщили о шокирующей находке на освобожденных территориях ДНР
Ракету-носитель «Союз-5» запустили на Байконуре
Глава ФИФА объявил, что Иран сыграет на чемпионате мира 2026 года
«Я его замучила»: певица Марго раскрыла подробности отдыха с Киркоровым
В Госдуме разоблачили обман Зеленского с обязательной ротацией ВСУ
Медведев заявил, что в будущем «рой дронов» перестанет быть проблемой
В Минобороны РФ сообщили о перехвате БПЛА над пятью регионами страны
Замначальника УМВД по городу Химки оказалась под арестом
Стало известно, предусматривает ли бюджет США на 2027 год помощь Украине
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

