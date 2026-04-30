Водитель погиб при атаке БПЛА в Брянской области

ВСУ атаковали хутор Чаков Погарского района Брянской области с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его информации, беспилотник целенаправленно ударил по движущемуся гражданскому автомобилю.

В результате происшествия погиб водитель машины. Пассажир получил осколочные ранения, его оперативно доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.

Родным погибшего — глубокие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана, — написал Богомаз.

Также губернатор сообщил, что автомобиль получил повреждения. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ПВО уничтожили 24 украинских БПЛА над регионами страны и акваторией Черного моря за шесть часов. В ведомстве уточнили, что все беспилотники были самолетного типа.

До этого в Волгоградской области после атаки БПЛА один человек пострадал, рассказал глава региона Андрей Бочаров. Инцидент произошел в Алексеевском районе, где были поврежден жилой дом.