В Минобороны РФ сообщили о перехвате БПЛА над пятью регионами страны

В Минобороны РФ сообщили о перехвате БПЛА над пятью регионами страны Минобороны РФ: ПВО за шесть часов уничтожила 24 украинских БПЛА над регионами

Средства противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили 24 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что все беспилотники были самолетного типа.

В период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря, — сказано в сообщении.

Ранее в Волгоградской области в результате ночной атаки беспилотников один человек пострадал, сообщил глава региона Андрей Бочаров. Инцидент произошел в Алексеевском районе, где зафиксированы повреждения жилого дома.

До этого украинская армия атаковала автобус в Белгородской области, погибли три человека, написал глава региона Вячеслав Гладков. Также ранения получили восемь мирных жителей, которых доставили в Шебекинскую ЦРБ. Два человека находятся в тяжелом состоянии.