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11 июня 2026 в 19:45

Ушедшей из МХАТа имени Горького Булуковой нашли замену

Лариса Вильясте назначена гендиректором МХАТа имени Горького

Лариса Вильясте Лариса Вильясте Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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Генеральным директором МХАТа имени Горького назначена директор Московского губернского театра Лариса Вильясте, следует из обновленной информации на сайте театра. За время ее работы учреждение прошло через две реорганизации, выпустило более 50 премьер и стало организатором федеральных фестивалей «Фабрика Станиславского» и Большой детский фестиваль.

Доходы театра за 10 лет выросли с 86 млн до 357 млн рублей, а в 2024 году он был передан в федеральную собственность. Вильясте является лауреатом в номинации «Лучший директор» премии «Звезда театрала» и Национальной премии для управленцев в сфере культуры в номинации «Управленцы федерального уровня».

Ранее заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии правительства РФ в области культуры Елена Булукова покинула должность гендиректора МХАТа имени Максима Горького. Она занимала этот пост с 29 октября 2025 года. Булукова сменила Владимира Кехмана, против которого возбудили уголовное дело о растрате при реконструкции старой сцены театра.

До этого Московский суд арестовал заместителя гендиректора МХАТа им. Горького Артура Гезерова. Его подозревают в растрате. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Также появилась информация, что Вильясте может занять пост генерального директора МХАТа имени Горького.

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