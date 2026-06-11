Семь человек пострадали от удара ВСУ по АЗС под Брянском

Семь человек пострадали от удара ВСУ по АЗС под Брянском Семь мирных жителей пострадали при обстреле АЗС в городе Стародубе

Вооруженные силы Украины нанесли прицельный удар по автозаправочным станциям в городе Стародубе Брянской области, ранения различной степени тяжести получили семь мирных жителей, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в МАКСе. Среди пострадавших от этого обстрела оказался 16-летний юноша, а осколками и взрывной волной были существенно повреждены пять автомобилей.

Ранения получили семь человек, среди них 16-летний подросток. Один из пострадавших доставлен бригадой скорой помощи в Брянск, — уточнил руководитель области.

Ранее врио губернатора сообщал, что после массированного удара ВСУ с применением РСЗО «Град» по поселку никто не пострадал. По его словам, в результате атаки повреждения получили здание администрации поселка, 10 многоквартирных и три частных дома.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали коммерческий объект в поселке Разумное Белгородского округа с помощью беспилотника. В результате удара пострадали пять мирных жителей, среди которых оказались двое детей.