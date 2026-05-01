Борисов, слухи о рождении сына, новые фильмы: как живет актер Олег Гаас

Актер Олег Гаас продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни и новых проектах?

Чем известен Гаас

Олег Гаас родился 9 февраля 1994 года в Нижневартовске. Окончил РГИСИ.

Гаас снимался в картинах «Отель Элеон», «Триггер», «Отдай мою мечту», «Беспринципные», «Регби», «И снова здравствуйте!», «Химичка», «Телохранители», «Быть», «Емеля» и других.

Всего в его фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Гааса

В 2016 году в Сети появилась информация о том, что Олег Гаас женился на Анастасии Паниной. При этом сам артист слухи не подтверждал.

Спустя время в одном из интервью Гаас сообщил, что встречается с коллегой Евгенией Розановой, с которой познакомился на съемках сериала «Нити судьбы». Однако в 2023 году Розанова призналась, что наслаждается свободой. Гаас слова Розановой не комментировал.

В конце прошлого года его коллега по проекту «Регби» Маргарита Аброськина в соцсетях сообщила, что в 2024 году впервые стала мамой. По слухам, она родила от Гааса, за которого вышла замуж в том же 2024 году. Однако эта информация не подтверждена.

Олег Гаас Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Что Гаас говорил о Борисове

Олег Гаас признавался, что его нередко сравнивают с коллегой Юрой Борисовым. При этом, по его словам, Борисова часто утверждают на роли вместо него.

«Часто выбирали между мной и Юрой Борисовым, и в большинстве случаев брали Юру. Например, режиссеру нравлюсь я, а продюсеры выбирают Юру. Но я никогда не считал это несправедливым, не было никакой зависти, я понимал, что Юра действительно хороший артист и тут все правильно. Как-то мы с ним встретились на интервью у Верников, я как раз рассказывал эту историю, и Юра тоже там был. Помню, как-то шесть раз подряд утверждали Юру, а на седьмой утвердили меня, но меня из театра не отпустили. Разные ситуации были», — рассказывал Гаас.

Чем сейчас занимается Гаас

Олег Гаас продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «19.14», «Механика любви», «Мальва», «Русалка», «Телефон доверия» и «Леха».

В 2025 году вышли картины «Семь верст до рассвета», «Злые люди», «Чужие деньги», «Про это самое» и «Кракен» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Честная игра», «Дубровский. Русский Зорро», «Идеально несовместимы» и «Хай, систерс» с Гаасом.

