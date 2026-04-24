Киркоров вспомнил, как пытался сбежать со свадьбы с Пугачевой

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что свадьба с певицей Аллой Пугачевой в 1994 году стала для него полной неожиданностью, из-за чего он пытался избежать церемонии, сообщает StarHit. По словам певца, он придумал отговорку про отсутствие паспорта.

Когда все закрутилось, [директор БКЗ «Октябрьский»] Эмма Васильевна [Лавринович] вспомнила мою фразочку и сказала: «Пора слово держать. Пацан сказал — пацан сделал». Я пытался соскочить, придумал, что у меня паспорта нет, — рассказал Киркоров.

Артист вспомнил, что все произошло после концерта в Санкт-Петербурге, когда компания друзей, включая мэра города, собралась в ресторане. Выяснилось, что по традиции градоначальнику нужно раз в год женить любую пару. Документ артисту доставили уже на следующий день.

Певец охарактеризовал первые 10 лет брака как счастливые и с теплотой вспомнил молодость и прогулки по Неве, однако признал, что потом все пошло наперекосяк.

Ранее телеведущий Андрей Малахов раскрыл, что первой женой Киркорова могла стать певица Татьяна Маркова. Событие произошло в Нью-Йорке в присутствии бизнесмена и будущего президента США Дональда Трампа.