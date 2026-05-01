Раскрыто, сколько жителей Белгородчины погибли и пострадали за сутки от ВСУ Гладков: два человека погибли в результате атаки ВСУ за сутки

Два человека погибли, еще двое пострадали за последние сутки во время атак ВСУ на Белгородскую область, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, дрон ударил по молодым людям 18 и 15 лет, которые ехали на мотоцикле в селе Волчья Александровка.

В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка дрон ударил по мотоциклу, на котором ехали два парня 18 и 15 лет. От полученных ранений они погибли на месте, — написал Гладков.

Травмы получил житель поселка Дубовое, а также жительница села Казинка. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Кроме того, в районах области получили повреждения машины, жилые дома, предприятия. Этим утром в Шебекино после удара дрона загорелся легковой автомобиль.

Ранее ВСУ атаковали хутор Чаков Погарского района Брянской области с помощью дронов-камикадзе, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его информации, беспилотник целенаправленно ударил по движущемуся гражданскому автомобилю.