01 мая 2026 в 20:15

Число пострадавших из-за инцидента с вертолетом в Коми возросло

МЧС: в Коми при жесткой посадке Ми-8 пострадали 11 вахтовиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Количество вахтовиков, пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Усинске Республики Коми, выросло до 11 человек, сообщили в ГУ МЧС России по региону. На месте работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона.

Сегодня в службу спасения Усинска поступила информация о том, что при взлете с вертолетной площадки завалился на бок частный пассажирский вертолет Ми-8Т. Вертолет должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ. На борту находились 24 человека. Пострадали 11 человек. Осмотрены медиками и отпущены на амбулаторное лечение, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что вертолет авиакомпании «Ельцовка», который транспортировал вахтовиков, при аварийной посадке в Коми перевернулся и серьезно пострадал. После инцидента воздушное судно лишилось хвостовой части, обоих винтов, а фюзеляж сильно деформировался.

Позже пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры опубликовала фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8Т. На снимке видно перевернувшуюся машину с частично разрушенным корпусом, рядом лежат отделившиеся детали.

Регионы
Коми
вертолеты
авиаинциденты
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

