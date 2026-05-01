Число пострадавших из-за инцидента с вертолетом в Коми возросло МЧС: в Коми при жесткой посадке Ми-8 пострадали 11 вахтовиков

Количество вахтовиков, пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Усинске Республики Коми, выросло до 11 человек, сообщили в ГУ МЧС России по региону. На месте работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона.

Сегодня в службу спасения Усинска поступила информация о том, что при взлете с вертолетной площадки завалился на бок частный пассажирский вертолет Ми-8Т. Вертолет должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ. На борту находились 24 человека. Пострадали 11 человек. Осмотрены медиками и отпущены на амбулаторное лечение, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что вертолет авиакомпании «Ельцовка», который транспортировал вахтовиков, при аварийной посадке в Коми перевернулся и серьезно пострадал. После инцидента воздушное судно лишилось хвостовой части, обоих винтов, а фюзеляж сильно деформировался.

Позже пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры опубликовала фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8Т. На снимке видно перевернувшуюся машину с частично разрушенным корпусом, рядом лежат отделившиеся детали.