Вертолету оторвало хвост в результате аварии в Коми

При аварийной посадке в Республике Коми вертолет авиакомпании «Ельцовка», перевозивший вахтовых рабочих, опрокинулся и получил повреждения, сообщает РЕН ТВ. В результате инцидента у воздушного судна оторвало хвост, оно потеряло оба винта и подверглось сильной деформации корпуса.

На борту в момент ЧП находились 24 человека, включая троих членов экипажа, из которых 10 обратились за медицинской помощью. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что машина практически полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

Вертолет вахтовиков совершил жесткую посадку в Усинске 1 мая. На место направили группу пожарно-спасательного гарнизона. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого один человек пострадал при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком округе. В момент аварии на борту находились 10 человек, включая троих членов экипажа. Одному человеку потребовалась амбулаторная помощь. Командир воздушного судна получил травму головы, борт-механик повредил руку.