21 февраля 2026 в 11:02

Вертолет Ми-8 с 10 людьми на борту совершил жесткую посадку в ЯНАО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Один человек пострадал при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком округе, передает Telegram-канал «112». На борту находились 10 человек, включая троих членов экипажа. Одному человеку потребовалась амбулаторная помощь.

По информации RT, командир воздушного судна получил травму головы, борт-механик повредил руку. У одной женщины гипертонический криз, у остальных пассажиров легкие ушибы.

Ранее пресс-служба Следственного комитета опубликовала кадры с места крушения частного вертолета Robinson в Амурской области. На фотографии можно увидеть, что воздушное судно упало в лесу.

Также стало известно, что пилот Robinson мог в темноте врезаться в сопку между селами Амаранка и Чергали, так как плохо знал местность. В частности, когда сотрудницы МВД и СК отправились расследовать гибель работника лесозаготовки, с ними на борту был местный житель Вадим В., который мог знать дорогу. Обратно Вадим уехал на машине.

До этого пресс-служба Следственного комитета России проинформировала, что техническая неисправность и нарушение правил пилотирования рассматриваются в качестве причин авиапроисшествия в Амурской области. Речь идет о пропаже вертолета в 130 км от села Амаранка.

ЯНАО
вертолеты
пострадавшие
посадки
