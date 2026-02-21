Появились кадры с места крушения вертолета в Амурской области

Пресс-служба Следственного комитета опубликовала кадры с места крушения частного вертолета Robinson в Амурской области. На фотографии можно увидеть, что воздушное судно обрушилось в лесу. На месте происшествия работают следователи.

В результате поисковых мероприятий в лесистой местности обнаружено воздушное судно Robinson R44. На месте падения найдены фюзеляж вертолета со следами горения и тела трех погибших, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что пилот вертолета Robinson, пропавшего с радаров в Амурской области, мог в темноте врезаться в сопку между селами Амаранка и Чергали, так как плохо знал местность. По версии источника, когда сотрудницы МВД и СК отправились расследовать гибель работника лесозаготовки, с ними на борту, кроме пилота, был местный житель Вадим В., который мог знать дорогу.

В поисках воздушного судна использовались беспилотник, а также аэромобильная группировка ГУ МЧС в количестве 42 человек и 14 единиц техники, в том числе три снегохода. По факту пропажи вертолета в Амурской области следователи возбудили уголовное дело.