Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 07:56

Появились кадры с места крушения вертолета в Амурской области

Фото: t.me/sledcom_press*
Подписывайтесь на нас в MAX

Пресс-служба Следственного комитета опубликовала кадры с места крушения частного вертолета Robinson в Амурской области. На фотографии можно увидеть, что воздушное судно обрушилось в лесу. На месте происшествия работают следователи.

В результате поисковых мероприятий в лесистой местности обнаружено воздушное судно Robinson R44. На месте падения найдены фюзеляж вертолета со следами горения и тела трех погибших, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что пилот вертолета Robinson, пропавшего с радаров в Амурской области, мог в темноте врезаться в сопку между селами Амаранка и Чергали, так как плохо знал местность. По версии источника, когда сотрудницы МВД и СК отправились расследовать гибель работника лесозаготовки, с ними на борту, кроме пилота, был местный житель Вадим В., который мог знать дорогу.

В поисках воздушного судна использовались беспилотник, а также аэромобильная группировка ГУ МЧС в количестве 42 человек и 14 единиц техники, в том числе три снегохода. По факту пропажи вертолета в Амурской области следователи возбудили уголовное дело.

Амурская область
вертолеты
крушения
Следственный комитет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 12 БПЛА за два часа
«Север» устранил медийных украинских солдат в ожесточенных боях под Сумами
Названо количество россиян с самозапретами на кредиты
«Москвичи промокнут»: синоптик о погоде в столице на будущей неделе
В России перед 23 Февраля представили новейшие БПЛА
Появилась новая информация о погибших на Байкале туристах из Китая
Трехдневный траур объявили в Амурской области
Алаудинов сообщил о разгроме группы латиноамериканских наемников
В ФСБ забили тревогу из-за угрозы Telegram жизни российских военных
Командиры ВСУ замучили бразильского наемника под Харьковом
Вагон пригородного поезда сошел с рельсов в Подмосковье
В четырех российских аэропортах введены ограничения
Губернатор рассказал о ночной атаке ВСУ на промплощадки под Самарой
«Южное копье» США поразило судно предполагаемых наркоторговцев
Грузовик провалился под лед на Байкале
Водолазы прибыли к месту трагедии с туристами на Байкале
Появились новые подробности о гибели туристов на Байкале
Небо над российским регионом закрыли из-за угрозы подлета БПЛА
Мошенники придумали новую схему обмана россиянок перед 23 Февраля
Угроза окружения, ловушка для ВСУ: новости СВО к утру 21 февраля
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.