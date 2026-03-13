РФС оштрафовал «Спартак» за буйных фанатов

13 марта 2026 в 19:48

РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тыс. рублей за сломанные фанатами туалеты

Болельщики «Спартака» поддерживают свою команду во время матча Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
ФК «Спартак» получил штраф в размере 100 тыс.рублей за действия своих болельщиков после матча, рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. Фанаты клуба сломали кресла, разбили санитарные узлы и оставили на стенах оскорбительные надписи, передает «Матч ТВ».

После окончания матча было проведено обследование секторов, которые занимали болельщики гостей [«Спартака»]. Было выявлено 32 сломанных кресла, в санитарных узлах повреждены двери кабинок, стойки и крепления перегородок, выломаны диспенсеры бумажных полотенец, урны, нанесены граффити. «Спартак» за нанесенный зрителями ущерб оштрафован на 100 тыс. рублей, — прокомментировал Григорьянц.

Ранее бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказал мнение о текущем состоянии команды. По его словам, обновленному «Спартаку» пока не хватает слаженности в игре. Новый главный тренер Хуан Карлос Карседо уже провел три матча у руля команды, результаты которых варьировались от побед до поражения. Несмотря на некоторые успехи, общая оценка игры команды, по мнению Быстрова, требует доработки.

