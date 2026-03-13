Болельщики «Спартака» поддерживают свою команду во время матча

РФС оштрафовал «Спартак» за буйных фанатов РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тыс. рублей за сломанные фанатами туалеты

ФК «Спартак» получил штраф в размере 100 тыс.рублей за действия своих болельщиков после матча, рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. Фанаты клуба сломали кресла, разбили санитарные узлы и оставили на стенах оскорбительные надписи, передает «Матч ТВ».

После окончания матча было проведено обследование секторов, которые занимали болельщики гостей [«Спартака»]. Было выявлено 32 сломанных кресла, в санитарных узлах повреждены двери кабинок, стойки и крепления перегородок, выломаны диспенсеры бумажных полотенец, урны, нанесены граффити. «Спартак» за нанесенный зрителями ущерб оштрафован на 100 тыс. рублей, — прокомментировал Григорьянц.

