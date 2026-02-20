СК возбудил дело после исчезновения вертолета в Амурской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи вертолета в Амурской области, сообщило Восточное МСУТ СК России в MAX. Воздушное судно с тремя людьми на борту исчезло в районе села Амаранка.

Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц). 19 февраля вертолет вылетел с площадки, расположенной около 130 км от села Амаранка Ромненского района Амурской области и направлялось в это же село, — сказано в сообщении.

Следователи и криминалисты проводят необходимые действия для установления обстоятельств произошедшего. Поиски пропавшего вертолета продолжаются.

Ранее стало известно, что вертолет пропал в Ромненском районе в 130 километрах от села Амаранка в Амурской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве указали, что на борту находились три человека — двое пассажиров и пилот, их местонахождение сейчас неизвестно.

До этого военный вертолет AH-1S Cobra потерпел крушение в Южной Корее. По информации источника, два человека, находившихся на борту сразу после спасения находились в критическом состоянии.