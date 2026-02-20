Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 06:05

СК возбудил дело после исчезновения вертолета в Амурской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи вертолета в Амурской области, сообщило Восточное МСУТ СК России в MAX. Воздушное судно с тремя людьми на борту исчезло в районе села Амаранка.

Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц). 19 февраля вертолет вылетел с площадки, расположенной около 130 км от села Амаранка Ромненского района Амурской области и направлялось в это же село, — сказано в сообщении.

Следователи и криминалисты проводят необходимые действия для установления обстоятельств произошедшего. Поиски пропавшего вертолета продолжаются.

Ранее стало известно, что вертолет пропал в Ромненском районе в 130 километрах от села Амаранка в Амурской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве указали, что на борту находились три человека — двое пассажиров и пилот, их местонахождение сейчас неизвестно.

До этого военный вертолет AH-1S Cobra потерпел крушение в Южной Корее. По информации источника, два человека, находившихся на борту сразу после спасения находились в критическом состоянии.

вертолеты
СК РФ
Амурская область
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто был на борту пропавшего в Амурской области вертолета
Орбан нашел виновника подрыва «Северного потока» и остановки «Дружбы»
Врач заявила о связи курения и ухудшения зрения
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 149 украинских БПЛА
Звезда сериалов «Анатомия страсти» и «Эйфория» ушел из жизни
Стало известно, могут ли оштрафовать за работу стиральной машины ночью
SHOT сообщил, что неизвестный самолет из США залетел на территорию России
«Я убью тебя»: адвокат пригрозил миллиардеру из-за дела Эпштейна
Трамп задремал на первом заседании Совета мира, который он и создал
Юрист ответил, что грозит за выброшенный на мусорку унитаз
Главу департамента недропользования ДФО задержали за взятку
В Москве горит автосервис на площади 500 «квадратов»
Трамп пообещал опубликовать данные Пентагона об инопланетянах
Нутрициолог раскрыла секрет популярных лепешек роти
В Британии пояснили, почему Зеленский боялся Мединского на переговорах
Стало известно, могут ли пересадить печень пациенту с циррозом
Военный самолет рухнул во время тренировочного полета в Иране
Биолог дал совет при употреблении киви с кожурой
Хоккеистки одной страны в третий раз выиграли Олимпиаду
СК возбудил дело после исчезновения вертолета в Амурской области
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.