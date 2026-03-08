Врачи проиграли борьбу за жизнь девушки после удара глыбы льда по голове

Жительница Рязани умерла в больничной палате после падения ледяной глыбы с кровли здания, сообщает СК. Несчастный случай произошел в вечернее время 4 марта на улице Павлова. Снежная масса обрушилась вниз в тот момент, когда девушка двигалась по тротуару. Удар оказался огромной силы, поэтому пострадавшая сразу лишилась сознания и упала на землю.

Девушку в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение, однако медики не смогли сохранить ей жизнь. Смерть пациентки была зафиксирована 8 марта. Представители Следственного комитета уже начали расследование и возбудили уголовное дело.

Уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, ранее было возбуждено после падения льда на 22-летнюю девушку в Санкт-Петербурге. Инцидент случился в переулке Крылова, где на прохожую с крыши здания упала ледяная глыба. Следователи установили, что сотрудники коммунальных служб вовремя не очистили кровлю от снежных масс.

До этого невролог Екатерина Демьяновская заявила, что серьезные последствия удара льдом, упавшим с высоты, могут проявиться не сразу, а лишь через несколько суток. Она пояснила, что обращаться в больницу необходимо после любого, даже самого легкого повреждения головы.