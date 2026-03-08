Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 17:10

Врачи проиграли борьбу за жизнь девушки после удара глыбы льда по голове

Рухнувшая глыба льда убила девушку в Рязани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жительница Рязани умерла в больничной палате после падения ледяной глыбы с кровли здания, сообщает СК. Несчастный случай произошел в вечернее время 4 марта на улице Павлова. Снежная масса обрушилась вниз в тот момент, когда девушка двигалась по тротуару. Удар оказался огромной силы, поэтому пострадавшая сразу лишилась сознания и упала на землю.

Девушку в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение, однако медики не смогли сохранить ей жизнь. Смерть пациентки была зафиксирована 8 марта. Представители Следственного комитета уже начали расследование и возбудили уголовное дело.

Уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, ранее было возбуждено после падения льда на 22-летнюю девушку в Санкт-Петербурге. Инцидент случился в переулке Крылова, где на прохожую с крыши здания упала ледяная глыба. Следователи установили, что сотрудники коммунальных служб вовремя не очистили кровлю от снежных масс.

До этого невролог Екатерина Демьяновская заявила, что серьезные последствия удара льдом, упавшим с высоты, могут проявиться не сразу, а лишь через несколько суток. Она пояснила, что обращаться в больницу необходимо после любого, даже самого легкого повреждения головы.

СК РФ
Рязань
происшествия
лед
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В европейской стране прошел марш против втягивания в украинский конфликт
Еще один российский город-курорт закрыли для самолетов
Пропавших в Звенигороде детей начали искать с помощью дронов и вертолета
Лукашенко попросил придумать новое название для кофе
В Польше рассказали, как ЕС выбросил Украину «в мусорку»
Стало известно о сроках создания гиперзвукового оружия в Британии
Учитель умер от остановки сердца после вышедшего из-под контроля пранка
Долину Смерти охватило бурное цветение
Русский серб обнес галерею и винный погреб на 4 млн рублей
Израильский корабль выпустил ракеты по лагерю палестинских беженцев
Участников СВО обяжут проходить геномную регистрацию
Назван существенный нюанс в выборах нового лидера Ирана
Появились ужасающие кадры удара по школе в Иране, где погибли 180 человек
Лукашенко остался должен ресторану из-за досадной ошибки
Поддельный Rolex за $300 создал россиянину проблем на таможне
Дрон ВСУ устроил охоту на белгородских медиков
Мужчину задержали в Шушарах по подозрению в убийстве знакомого в подъезде
«Мы ответим»: президент Ирана выступил с жестким предупреждением
На Западе раскрыли планы Трампа сделать Зеленского крайним
«Заставляют народ ненавидеть нас»: в США указали на ошибку операции в Иране
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.