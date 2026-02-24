Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 11:46

Врач объяснила, чем опасно падение льда с крыши

Врач Демьяновская: последствия удара льда могут проявиться через несколько дней

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Последствия от удара льда, упавшего с крыши, могут проявиться через несколько дней, рассказала РИАМО невролог, эксперт лаборатории Екатерина Демьяновская. Она отметила, что обратиться к врачу лучше после любой, даже самой незначительной травмы головы.

Кроме того, небольшой удар способен приводить к смещению головного мозга в черепной коробке и спровоцировать отсроченный отек мозгового вещества. Симптомы могут нарастать на вторые–третьи сутки после травмы, — рассказала Демьяновская.

Врач подчеркнула, что после удара также может развиться хроническая посттравматическая энцефалопатия. Последствия такого состояния человек может обнаружить только спустя несколько лет.

Ранее эндокринолог Анастасия Самойлова рассказала, что головокружение с такими симптомами, как тошнота, расстройства слуха или зрения и затрудненная речь, может сигнализировать об инсульте. По ее словам, любое систематическое проявление этого состояния заслуживает внимания специалиста.

