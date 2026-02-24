Россиянам рассказали, могут ли признать Telegram экстремистским Клименко: мессенджер Telegram может быть признан экстремистским в России

Мессенджер Telegram в России могут признать экстремистским, заявил НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Он отметил, что в таком случае все внутренние способы оплаты будут криминализированы.

Потому что по формальным признакам давно уже можно было и заблокировать, и возбудить, и признать. Видимо, пытались долго договориться, — рассказал Клименко.

По словам главы совета фонда, замедление или блокировка необходимы для ограничения рекламодателей. Он отметил, что отсутствие возможности оплаты внутри мессенджера также станет для пользователей поводом рассмотреть другие варианты сервисов.

Ранее сообщалось, что действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности. По данной статье предпринимателю грозит вплоть до 20 лет лишения свободы.