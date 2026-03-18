18 марта 2026 в 07:42

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 марта: инфографика

Фото: Социальные сети
В ночь на 18 марта Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 85 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 42 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 13 БПЛА — над акваторией Черного моря, шесть БПЛА — над акваторией Азовского моря, пять БПЛА — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Республики Крым, четыре БПЛА — над территорией Республики Адыгея, три БПЛА — над территорией Ленинградской области, два БПЛА — над территорией Воронежской области, два БПЛА — над территорией Астраханской области, один БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Смоленской области, один БПЛА — над территорией Ставропольского края, — говорится в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

