Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 марта: инфографика

В ночь на 18 марта Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 85 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 42 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 13 БПЛА — над акваторией Черного моря, шесть БПЛА — над акваторией Азовского моря, пять БПЛА — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Республики Крым, четыре БПЛА — над территорией Республики Адыгея, три БПЛА — над территорией Ленинградской области, два БПЛА — над территорией Воронежской области, два БПЛА — над территорией Астраханской области, один БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Смоленской области, один БПЛА — над территорией Ставропольского края, — говорится в сообщении.