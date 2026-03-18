18 марта 2026 в 07:18

Звуки стрельбы раздались на американской базе в Нью-Мексико

Associated Press: один человек погиб при стрельбе на базе ВВС США в Нью-Мексико

Фото: military base aircraft America/Global Look Press
Стрельба зафиксирована на военной базе Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Холломан в штате Нью-Мексико, сообщает Associated Press. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранение.

Инцидент случился около 17:30 по местному времени (03:30 по московскому времени). В настоящее время угрозы на территории объекта нет, пострадавшему оказывается помощь.

Подробности произошедшего пока не разглашаются. Неизвестны ни личности участников, ни причины, приведшие к стрельбе. Командование базы проводит внутреннее расследование. Официальных заявлений о возможной причастности к инциденту посторонних лиц не поступало.

База Холломан является одним из ключевых объектов ВВС США. Там дислоцируются различные подразделения и ведется подготовка летного состава.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате авиаудара Пакистана по столице Афганистана Кабулу увеличилось до 400. По словам заместителя пресс-секретаря афганского правительства Хамдуллы Фитрата, не менее 250 человек получили ранения. Удар пришелся по реабилитационному центру, что вызвало резкое осуждение со стороны Афганистана и обещание ответных мер.

Американский режиссер назвал угрозы Киева в адрес Крыма иллюзией
Названа главная особенность весны в Европейской части России в 2026 году
Адвокат рассказала, кого супруги должны предупредить о скором разводе
Небрежная тактика ВСУ, катакомбы в Орехове: новости СВО к утру 18 марта
Посол Андреев: Россия готова принять Фицо на День Победы
Дмитриев указал на раскол внутри НАТО из-за Украины и Ирана
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 марта: инфографика
В Краснодаре вновь прогремели взрывы
Взрыв раздался в центральной части Бейрута после удара Израиля
Японские ученые обнаружили новый рак, который не щадит подростков
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 марта
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 85 БПЛА
Первым семьям выплатили компенсации за изъятый под Новосибирском скот
Звуки стрельбы раздались на американской базе в Нью-Мексико
«История процветания»: депутат о праздновании воссоединения Крыма с Россией
Танки и артиллерия ВСУ оттянулись от Днепра после ликвидации ЗРК
Пушилин объяснил, для чего Зеленский устроил фотосессию в Краматорске
Посольство Украины в Риме исковеркало название Италии на своем сайте
Онколог раскрыл, от каких видов рака спасет полный отказ от алкоголя
Дачникам дали совет, на каком садовом инвентаре можно сэкономить
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

