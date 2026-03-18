Звуки стрельбы раздались на американской базе в Нью-Мексико

Стрельба зафиксирована на военной базе Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Холломан в штате Нью-Мексико, сообщает Associated Press. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранение.
Инцидент случился около 17:30 по местному времени (03:30 по московскому времени). В настоящее время угрозы на территории объекта нет, пострадавшему оказывается помощь.
Подробности произошедшего пока не разглашаются. Неизвестны ни личности участников, ни причины, приведшие к стрельбе. Командование базы проводит внутреннее расследование. Официальных заявлений о возможной причастности к инциденту посторонних лиц не поступало.
База Холломан является одним из ключевых объектов ВВС США. Там дислоцируются различные подразделения и ведется подготовка летного состава.
