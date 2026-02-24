Дурова решили проверить на причастность к терроризму в России ФСБ расследует действия Дурова в рамках уголовного дела о содействии терроризму

Действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности, сообщает «Российская газета» со ссылкой на материалы ФСБ России. Речь идет о части 1.1 статьи 205.1 УК РФ. По данной статье предпринимателю грозит вплоть до 20 лет лишения свободы.

Отмечается, что с 2022 года количество преступлений, совершенных с помощью Telegram, превысило 153 тыс. Из них 33 тыс. преступлений имели диверсионно-террористическую и экстремистскую направленность, включая организацию взрывов, поджогов военкоматов и убийств.

Также через мессенджер координировался теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. Помимо всего прочего, жертвами цифровой вседозволенности стали российские граждане, блогеры и журналисты, в том числе Дарья Дугина, Максим Фомин и девять высокопоставленных военных, включая генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, уточнили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что Telegram по требованию Роскомнадзора удалил 8358 так называемых сервисов «пробива», которые используются злоумышленниками для поиска личной информации о россиянах. РКН привел данные с 2022 года по настоящее время.

До этого директор ФСБ Александр Бортников заявил, что ведомство в настоящее время не ведет никаких переговоров с Дуровым. Он отметил, что контакты были прежде, однако не дали результата. По мнению Бортникова, основатель Telegram «преследует корыстные интересы».