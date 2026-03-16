Telegram в России почти все: заблокируют насовсем или дожмут Дурова?

Серьезные ограничения работы Telegram по всей стране вновь актуализировали дискуссию о дальнейших перспективах мессенджера. По слухам, которые озвучивались ранее, продукт, разработанный Павлом Дуровым, будет полностью заблокирован уже 1 апреля. Ведет ли основатель мессенджера переговоры с российскими властями, продолжит ли Telegram работу в России — в материале NEWS.ru.

Заблокируют ли Telegram с 1 апреля

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что судьба Telegram уже решена.

«По моим ощущениям, с 1 апреля Telegram в России будет полностью заглушен. Не стоит ждать у моря погоды, лучше уже сейчас переходить в национальный мессенджер MAX», — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что не наблюдает со стороны руководства Telegram какой-либо активности, направленной на то, чтобы выполнить требования российских властей.

«Требования просты: начинать соблюдать законы, а [основатель Telegram Павел] Дуров этого не делает. У нас общество в этом вопросе как-то странно себя ведет. Представьте себе: если человек начнет грабить, убивать, а люди будут говорить — мол, не наказывайте его, не сажайте, он в целом хороший парень. Почти такую же ситуацию мы наблюдаем вокруг Telegram. Наше общество почему-то не обращается к Дурову: дескать, будь патриотом, начни соблюдать российские законы. Но нет, ничего такого мы не видим», — заявил Матвейчев.

По его мнению, пользоваться Telegram сегодня опасно, поскольку нет понимания, каким образом его администрация фильтрует вредоносный контент: «Если вы покупаете, например, немецкий „Мерседес“, то теоретически должны быть готовы к тому, что вам под сиденье на заводе заложат взрывчатку. А если купите „Ладу“, ничего такого не случится. Такая же история и с Telegram».

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков в беседе с NEWS.ru также выразил мнение, что в обозримой перспективе произойдет полная блокировка Telegram. По его словам, уже сегодня пользоваться мессенджером становится технически затруднительно.

Ранее СМИ со ссылкой на источники из нескольких ведомств сообщили, что Роскомнадзор с 1 апреля приступит к тотальной блокировке Telegram по аналогии с Instagram (деятельность в РФ запрещена) и Facebook (деятельность в РФ запрещена). Отмечалось, что применяться мера будет на территории всей России: приложение не будет погружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.

Однако тогда заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов назвал данные сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля хайпом. Позднее в разговоре с NEWS.ru Свинцов сообщил, что в отношении мессенджера все же введут ограничения.

«Я думаю, что 1 апреля Telegram не заблокируют. <...> Но при этом какие-то дополнительные ограничения, особенно в отношении анонимных Telegram-каналов, могут возникнуть», — сказал Свинцов.

Как в РКН прокомментировали блокировку Telegram

Роскомнадзор на фоне информации о блокировке Telegram 1 апреля в комментарии NEWS.ru заявил, что ему нечего добавить к ранее опубликованной информации по этому вопросу.

РКН 10 февраля ввел ограничения в отношении Telegram в связи с тем, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — говорилось в сообщении ведомства.

В августе 2025-го Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp. Как объясняли тогда в ведомстве, эти мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». В октябре прошлого года Роскомнадзор сообщил, что начал частично ограничивать Telegram и WhatsApp для противодействия преступникам.

Пойдет ли Павел Дуров на компромисс с российскими властями

Павел Дуров — упрямый человек, видимо, ему не хочется сразу уступать российским властям, предположил в разговоре с NEWS.ru шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

«Однако я думаю, что Павел [Дуров] все же пойдет на компромисс. Полагаю, он понимает, что со стороны России это не капризы, а законные требования — в частности блокировать вредоносную и опасную информацию. К тому же, как ни крути, а Дуров — наш соотечественник, он родился в России, учился, создавал здесь свои проекты», — пояснил собеседник NEWS.ru.

По мнению эксперта, точку в этой истории ставить еще рано: «Наверняка Дуров откликнется, найдет общий язык с российскими властями и не захочет терять наш рынок».

Денис Кусков в свою очередь утверждает, что лучшим для всех вариантом было наладить прозрачное и понятное сотрудничество: «Telegram действительно стал качественной рекламно-информационной площадкой. Однако, конечно же, мессенджер должен соблюдать российское законодательство и, вероятно, платить налоги в России».

Вопрос о возможных уступках со стороны руководства платформы остается открытым — все зависит от диалога с властями, пояснил NEWS.ru сенатор РФ Айрат Гибатдинов. По его мнению, если компромисс будет найден, ситуация может стабилизироваться.

«В противном случае ограничения могут усилиться, но пока это лишь предположения. Официальной позиции от ключевых сторон нет. Остается надеяться на решение, которое учтет интересы общества и регуляторов», — заключил сенатор.

