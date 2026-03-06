Реклама в Telegram запрещена или нет? Что сказали в ФАС и РКН, разъяснения

В Федеральной антимонопольной службе высказались по теме рекламы в Telegram. Как на заявление ФАС отреагировали в Роскомнадзоре, какие разъяснения дали ведомства, реклама в Telegram запрещена или нет?

Запрещена ли реклама в Telegram: заявления ФАС и РКН

В ФАС заявили, что размещение рекламы в Telegram является нарушением законодательства, так как к мессенджеру принимаются меры по ограничению доступа.

«ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этой площадке признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель», — говорится в сообщении.

Служба рекомендовала участникам рынка проанализировать контент, размещаемый на информресурсах с ограниченным доступом. В ФАС подчеркнули, что принимают меры согласно законодательству в этом вопросе.

6 марта в Роскомнадзоре сообщили, что заявления Федеральной антимонопольной службы о рекламе в Telegram не требуют разъяснений.

«Полагаем исчерпывающими разъяснения ФАС», — сообщили в Роскомнадзоре.

Что происходит с Telegram в России

Первые ограничения функций Telegram россияне заметили в августе 2025 года, когда в мессенджере перестали работать звонки. В Роскомнадзоре тогда объяснили меры борьбой с мошенничеством. Регулятор заявил, что Telegram используют для обмана, вымогательства денег, вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность.

В начале февраля 2026-го Роскомнадзор заявил, что принимает меры против мессенджера в целом. Ведомство в качестве причины обозначило нарушения администрацией Telegram законов о защите персональных данных, противодействии мошенничеству, экстремизму и терроризму.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, еще одним фактором в пользу замедления стала информация, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram.

«Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, о распространении наркотиков и других», — отметил Шадаев.

Глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский заявил, что Telegram долгие годы нарушал российские законы.

Более того, Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, которая позволяет сервисам интернет-пробива нелегально распространять персональные данные россиян, в том числе в формате «досье на человека», заявили в Роскомнадзоре.

Позднее СМИ со ссылкой на «источники в Кремле» сообщили об уже якобы принятом решении о полной блокировке Telegram в России с апреля. Одним из поводов назвали участившиеся случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

Роскомнадзор на фоне сообщений о блокировке Telegram сделал заявление: «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

На сегодняшний день пользователи Telegram в России регулярно фиксируют сбои в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют статистические данные на мониторинговых ресурсах. Так, в пятницу, 6 марта, о сбоях писали из Пензенской области, Москвы, Красноярского края, Новосибирской, Тульской областей.

По словам пользователей, у них не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Проблемы фиксируются независимо от устройства в отдельном приложении и веб-версии мессенджера.

