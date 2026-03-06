Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 12:03

ФАС усмотрела нарушения в рекламе в популярных соцсетях

ФАС заявила о признаках нарушений при рекламе в Instagram, Facebook и Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Федеральная антимонопольная служба России обратила внимание на рекламу, размещаемую в ряде популярных интернет-платформ. Как сообщает ТАСС, в ведомстве считают, что подобная практика может содержать признаки несоблюдения действующего законодательства.

Речь идет о рекламных публикациях, распространяемых через такие сервисы, как Instagram (деятельность в РФ запрещена), Facebook (деятельность в РФ запрещена), YouTube и Telegram. В ФАС указали, что размещение рекламных материалов на этих площадках может подпадать под нормы законодательства о рекламе и требовать дополнительной правовой оценки.

Ранее сообщалось, что публикация рекламы в Telegram нарушает закон, поскольку к мессенджеру принимаются меры по ограничению доступа. РКН замедляет работу сервиса с начала февраля. В ФАС уточнили, что ответственность за нарушение рекламного законодательства несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель. Участникам рынка порекомендовали проверить контент на заблокированных ресурсах.

До этого глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что служба безопасности Украины поддерживает контакты с администрацией мессенджера Telegram. По словам политика, к платформе накопилось много претензий и ее представители не хотят идти на контакт.

