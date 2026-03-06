Обвиняемому в жестоком избиении модели Кузьмину продлили домашний арест

Суд в Москве продлил меру пресечения Дмитрию Кузьмину, обвиняемому в жестоком избиении бывшей возлюбленной Анжелики Тартановой, сообщает Telegram-канал «112». По решению суда он останется под домашним арестом как минимум до 9 апреля.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. По версии следствия, мужчина сильно избил девушку, в результате чего она получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

В январе Тартанова заключила с Кузьминым мировое соглашение — Дмитрий начал оплачивать ей лечение. Ранее представители пострадавшей намеревались обжаловать решение суда о домашнем аресте.

Модель из Краснодара перенесла серьезную операцию — ей сделали трепанацию черепа. После полученной черепно-мозговой травмы девушке предстоит длительное восстановление памяти и дорогостоящее лечение.

