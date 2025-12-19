Новый год-2026
19 декабря 2025 в 15:58

В Астрахани задержали подозреваемого в избиении гандбольного тренера

Полиция задержала подозреваемого в избиении гандбольного тренера «Динамо»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Астрахани задержан подозреваемый в нападении на главного тренера гандбольного клуба «Динамо» Георгия Заикина, сообщается на сайте МВД России по Астраханской области. По данным Telegram-канала «112», им оказался автоблогер Магомед Магомеддибиров. Подозреваемого задержали на территории Северного Кавказа.

Полицейскими в ходе выезда в служебную командировку в соседнюю северо-кавказскую республику задержан иногородний мужчина 1996 года рождения, после чего доставлен в Астрахань. В отношении задержанного составлен административный материал по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», — говорится в заявлении МВД России по Астраханской области.

Ранее стало известно, что Заикин пострадал в результате дорожного инцидента. Вечером, возвращаясь с тренировки, его автомобиль подрезал водитель BMW. В результате маневра машина тренера оказалась на обочине и получила повреждения. Водитель BMW затем начал выламывать дверь автомобиля Заикина и угрожал ему физической расправой. После этого он избил тренера, который потерял сознание. Заикин также рассказал, что напавший на него человек ранее был задержан за стрельбу, дрифт и нарушение общественного порядка.

