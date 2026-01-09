Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 00:50

«Большие проблемы»: Трамп считает, что Куба висит на волоске

Трамп: Куба висит на волоске и у нее большие проблемы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/Admedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба висит на волоске, сообщили в пресс-службе Белого дома. По его словам, островное государство имеет большие проблемы.

Я думаю, Куба висит на волоске. У Кубы большие проблемы. <…> Не думаю, что можно оказать еще большее давление, кроме как прийти туда и повзрывать там все, — сказал Трамп.

Ранее американский сенатор Рик Скотт заявил: после Венесуэлы США «поправят дела» на Кубе и в Никарагуа. По его словам, демократия в этих местах возвращается.

До этого бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус заявил, что Кубе следует серьезно побеспокоиться за свое будущее после военной операции в Венесуэле, проведенной армией США. По его словам, энергетическая сеть страны находится в нестабильном положении. Петреус также обратил внимание, что в последние месяцы на Кубе часто отключалось электричество.

Кроме того, британское издание Financial Times сообщило, что Мексика заняла первое место среди экспортеров нефти на Кубу по результатам 2025 года, опередив Венесуэлу. Согласно отчету, Мексика ежедневно поставляла на Кубу 12,3 тыс. баррелей нефти, что составило 44% от общего объема кубинского импорта. Это на 56% больше, чем в 2024 году.

