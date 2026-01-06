Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 18:51

В США заявили о нефтяном сдвиге на Кубе

FT: Мексика обошла Венесуэлу по поставкам нефти на Кубу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мексика заняла первое место среди экспортеров нефти на Кубу по результатам 2025 года, опередив Венесуэлу, пишет британское издание Financial Times. Согласно отчету, Мексика ежедневно поставляла на Кубу 12,3 тыс. баррелей нефти, что составило 44% от общего объема кубинского импорта. Это на 56% больше, чем в 2024 году.

Венесуэла же экспортировала 9,5 тыс. баррелей в сутки (34% кубинского импорта), что на 63% ниже, чем в 2023 году. Причиной, как пишет FT, стала недавняя критика со стороны президента США Дональда Трампа, который обвинил Мексику в поддержке кубинской экономики.

Тем временем Соединенные Штаты потребовали от исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес прекратить поставки нефти американским противникам и усилить борьбу с наркотрафиком. В противном случае политика ждет судьба венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Ранее издание The Hindu сообщило, что поставки российской нефти в Индию выросли до 7,7 млн тонн, несмотря на санкции США. Это на 7% больше показателей аналогичного периода прошлого года и является рекордом с мая 2025-го.

