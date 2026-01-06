Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 09:43

США выдвинули Венесуэле ключевые требования

Politico: США потребовали от Родригес прекращения поставок нефти их противникам

Делси Родригес Делси Родригес Фото: Tian Rui/XinHua/Global Look Press
США потребовали от исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес прекратить поставки нефти американским противникам и усилить борьбу с наркотрафиком, передает Politico со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По их словам, в противном случае политика ждет судьба венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Администрация Трампа требует, чтобы временный лидер Венесуэлы выполнила несколько действий в интересах США, от которых отказался ее предшественник, если она хочет избежать его судьбы, — сказано в материале.

Также Вашингтон потребовал, чтобы Родригес выслала из страны иранских, кубинских и других «враждебных агентов». По словам источников, американские власти ждут от нее содействия в проведении свободных выборов в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не проинформировал руководителей крупных американских нефтяных компаний ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips о планах по свержению венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Как указал источник, близкий к ситуации, в связи с последними событиями интерес к Венесуэле вырос с нуля до 99%.

требования
Венесуэла
США
нефть
