Мужчина погиб при атаке дрона ВСУ на машину под Белгородом Гладков: мужчина погиб при атаке ВСУ в районе Бессоновки в Белгородской области

Местный житель погиб при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль в районе села Бессоновка, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Глава региона выразил соболезнования родным и близким мужчины.

В результате очередного удара со стороны ВСУ погиб мирный житель, — написал Гладков.

Вечером 11 марта губернатор сообщил, что в Белгородской области в результате ударов ВСУ пострадали пять человек, среди них двое бойцов подразделения «Орлан». Он отметил, что у одного военного диагностировали осколочное ранение бедра, у другого — баротравму и осколочное ранение лица. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

До этого в Минобороны РФ заявили, что пять вражеских беспилотников сбили системы ПВО, два перехватили расчетами авиации, а еще три уничтожили мобильные огневые группы в районе компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. Одновременно с этим была успешно отражена массированная атака 14 дронов на станцию «Береговая» в Туапсе.