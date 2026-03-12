Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Мосгорсуд усилил охрану перед приговором по делу о теракте в «Крокусе»

Обстановка в зале суда перед оглашением приговора обвиняемым в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Обстановка в зале суда перед оглашением приговора обвиняемым в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
У здания Московского городского суда, где ожидается оглашение приговора по резонансному делу о теракте в «Крокус Сити Холле», усилены меры безопасности, сообщили РИА Новости в суде. Информацию подтвердила пресс-секретарь 2-го Западного окружного военного суда Ирина Жирнова.

Ожидается, что на оглашение вердикта прибудут представители СМИ, потерпевшие и участники процесса, в связи с чем вокруг здания введен особый режим контроля.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. В ходе прений сторон государственное обвинение запросило пожизненное заключение для 15 из 19 подсудимых. Остальным фигурантам дела прокуроры потребовали назначить наказание в виде лишения свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев.

Ранее адвокат потерпевших в результате теракта в «Крокусе» Даниэль Готье заявил, что двое обвиняемых в нападении на концертный зал, Джабраил Аушев и Хусен Медов, во время выступления с последним словом в суде попросили отправить их в зону СВО. По его словам, таким образом Аушев хочет доказать, что не причастен к теракту, а Медов — «искупить свою вину кровью».

