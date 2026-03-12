Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 12:17

Раскрыт ущерб станции «Турецкого потока» после атаки ВСУ

Силы ПВО предотвратили атаку ВСУ на станцию «Турецкого потока»

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Системы ПВО успешно отразили атаки на станцию, обеспечивающую транспортировку газа по «Турецкому потоку», сообщили в Минобороны РФ. Благодаря работе защитных комплексов ущерба критической инфраструктуре объекта не допущено.

В ночь на 12 марта текущего года киевский режим в целях прекращения поставки газа европейским потребителям предпринял атаку с применением ударных БПЛА самолетного типа на компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. С 03:55 до 06:45 мск 12 марта в воздушном пространстве над газокомпрессорной станцией, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», расчетами российских средств ПВО и РЭБ уничтожены 10 украинских ударных БПЛА самолетного типа, — сообщили в ведомстве.

Ранее атаке подверглась компрессорная станция (КС) «Русская», находящаяся на юге России. Накануне удары были нанесены также по КС «Береговая» и «Казачья». За две недели объекты «Газпрома» атаковали 12 раз. В компании отметили, что компрессорные станции считаются объектами критической инфраструктуры, так как участвуют в поставках газа в Турцию.

ВСУ
Минобороны РФ
беспилотники
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Эй, Дукалис!»: яркие фото и образы звезды «Улицы разбитых фонарей» Селина
«Туалет, раковина, узкое окно»: раскрыты условия содержания Мадуро в США
Приговоры по делу «Крокус Сити»: полный список обвиняемых в теракте
Офтальмолог перечислила лучшие продукты для здоровья глаз
В российских регионах могут появиться кризисные центры для женщин
Генерал раскрыл местонахождение атаковавшего Брянск украинского Су-24
По ядерному комплексу в Иране нанесли удар
Путин заявил о важности прямой связи учащихся с работодателями
«Сильно сыплются»: политолог о возможности Украины воевать полтора-два года
Террористы из «Крокуса» попросили проявить к ним милосердие
Россиянам рассказали, подорожают ли продукты из-за иранского конфликта
Королевская семья Британии: новости, Эндрю начал ходить к психотерапевту
Суд изъял машину, на которой террористы из «Крокуса» пытались скрыться
Сирены взвыли в семи областях Украины
На суде по делу о теракте в «Крокусе» предложили убрать запрет на казнь
Стало известно, когда террористы из «Крокуса» смогут выйти по УДО
Стало известно, где рассмотрят дело курского экс-губернатора Смирнова
Слуцкая назвала главное отличие российского фигурного катания от мирового
Российская ПВО сбила почти 450 дронов ВСУ за сутки
Адвокат потерпевших ответила на вопрос об организаторах теракта в «Крокусе»
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.