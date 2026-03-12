Раскрыт ущерб станции «Турецкого потока» после атаки ВСУ

Системы ПВО успешно отразили атаки на станцию, обеспечивающую транспортировку газа по «Турецкому потоку», сообщили в Минобороны РФ. Благодаря работе защитных комплексов ущерба критической инфраструктуре объекта не допущено.

В ночь на 12 марта текущего года киевский режим в целях прекращения поставки газа европейским потребителям предпринял атаку с применением ударных БПЛА самолетного типа на компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. С 03:55 до 06:45 мск 12 марта в воздушном пространстве над газокомпрессорной станцией, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», расчетами российских средств ПВО и РЭБ уничтожены 10 украинских ударных БПЛА самолетного типа, — сообщили в ведомстве.

Ранее атаке подверглась компрессорная станция (КС) «Русская», находящаяся на юге России. Накануне удары были нанесены также по КС «Береговая» и «Казачья». За две недели объекты «Газпрома» атаковали 12 раз. В компании отметили, что компрессорные станции считаются объектами критической инфраструктуры, так как участвуют в поставках газа в Турцию.